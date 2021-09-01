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01:00 01.09.2021

В ЕК грозят визовыми санкциями Минску

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В ЕК грозят визовыми санкциями Минску

Находящийся под санкциями Евросоюза президент Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов на границе с Литвой и Польшей в своих целях, и ЕС может дать ответ на это, заявила во вторник член Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам Ильва Йохансон.

"У меня ощущение, что это связано с санкциями, которые мы уже наложили. И мы готовы действовать (дальше). Я отвечаю за визовую систему. И это то, что мы могли бы приостановить в отношении тех, кто связан с режимом Лукашенко", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередной встречи глав МВД стран ЕС.

Ранее во вторник глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту страны Анджею Дуде с призывом ввести на границе с Республикой Беларусь  режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней.

По его словам, эти меры необходимы из-за ситуации с мигрантами, пытающимися незаконно перебраться на территорию Польши.

Моравецкий обвинил официальный Минск в шантаже, поскольку белорусские пограничники не пускают мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть люди, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и столкновения.

 

Теги: #ес #мигранты #санкции #беларусь
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