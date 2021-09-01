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00:39 01.09.2021

Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка земельную реформу и развитие агросектора

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Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка земельную реформу и развитие агросектора

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора.

"Обсудили с Дэвидом Милпассом земельную реформу, ирригацию и развитие агросектора, который Всемирный банк готов поддерживать", - сообщил украинский глава государства в твиттере.

Зеленский поприветствовал "готовность (Всемирного банка – ИФ) к участию в трансформации Украины, в частности в инфраструктурных проектах, программах в энергетике, совершенствовании банковского сектора.

 

 

Теги: #всемирный_банк #реформы
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