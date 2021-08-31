Альтернативой уходу из Афганистана была эскалация - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что если бы не приняли решение о выводе войск из Афганистана, то ему пришлось бы направить в эту страну дополнительные войска.

"Выбор был между уходом и эскалацией", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Также Байден отметил, что всегда был против того, чтобы затягивать операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула. "Я против "вечной" войны. Но я также против "вечной" эвакуации", - заявил президент США.

Он также заявил, что Вашингтон решительно настроен на то, чтобы и дальше вывозить из Афганистана всех тех американцев, которые захотят покинуть эту страну.

"Тем американцам, которые остаются в Афганистане, сообщаю, что что нет крайнего срока (для эвакуации из Афганистана - ИФ). Мы обязуемся вывезти их оттуда, если они хотят", - сказал Байден в обращении к нации.

По его словам, 90% из тех американцев, которые хотели покинуть Афганистан, сделали это.

Байден отметил, что, по оценке администрации США, в Афганистане сейчас остаются от 100 до 200 американцев, у многих из которых - двойное гражданство.

Он также пообещал, что террористы из "Исламского государства" заплатят "полную цену" за свои преступления и террористические атаки.

"Предупреждаю ИГ - мы еще не закончили с вами разбираться", - сказал Байден.

Он отметил, что США продолжат бороться против терроризма и не допустят, чтобы те, кто наносил вред американцам, остались безнаказанными.

"США не будут бездействовать, мы не забудем, мы вас найдем, и вы заплатите полную цену", - подчеркнул он.