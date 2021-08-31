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23:38 31.08.2021

США договорились с талибами о сопровождении американских граждан до аэропорта Кабула во время эвакуации - СМИ

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США договорились с талибами о сопровождении американских граждан до аэропорта Кабула во время эвакуации - СМИ

Военнослужащие США тайно договорились с "Талибаном" о сопровождении групп американцев до аэропорта Кабула во время операции по эвакуации гражданских из Афганистана, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

"Одно из официальных лиц сообщило, что силы специального назначения США организовали тайный проезд в аэропорт и колл-центры для американцев во время процесса эвакуации", - передает канал.

Американцев, которые желали выехать из Афганистана, уведомляли о том, что они должны прибыть в специальные пункты сбора неподалеку от аэропорта, где их встречали талибы, проверяли их документы и доставляли их к точке, откуда их забирали американские силы. Эта система позволяла миновать толпы афганцев, столпившихся на подъездах к аэропорту Кабула.

Такие групповые поездки до аэропорта совершались несколько раз в день, отмечает источника канала. Одной из таких точек сбора было здание министерства внутренних дел. "Это сработало, и сработало замечательно", - заявил один из источников канала.

При этом источники канала не уточняли, всех ли американцев пропустили талибы, когда проверяли их документы. CNN отмечает, что поступали сообщения о том, что некоторых американцев с паспортами США и держателей "зеленых карт" не пропускали через КПП на пути к аэропорту.

CNN отмечает, что во время эвакуации из Кабула администрация Байдена подчеркивала, что талибы сотрудничали с американцами, и что они заявляли, что предоставят безопасный доступ американцам к аэропорту.

Президент США Джо Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане, которую они вели под предлогом борьбы с терроризмом.

Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

Всего американцы эвакуировали около 124 тыс. человек из Афганистана, где около 6 тыс. - американцы.

 

Теги: #сша #афганистан #договоренности #талибы
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