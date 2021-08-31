Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

Между Государственным космическим агентством Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов Америки заключен Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов и предоставления услуг и информации по космической ситуационной осведомленности, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, документ определяет взаимную заинтересованность сторон и желание расширения сотрудничества в использовании космического пространства.

"Меморандумом создаются правовые основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена услугами и информацией", - указано в сообщении.

Отмечается, что меморандум позволит получать системную информацию о состоянии общей околоземной космической обстановки, текущее состояние космической деятельности стран мира.

Документ создаст условия для получения конкретной системной информации в космической сфере для украинских специалистов органов государственного и военного управления, космического агентства Украины, научных и других работников.

Как сообщается, указанное позволит идентифицировать действующие космические аппараты во всех доступных открытых ресурсах и моделировать их орбитальный полет, исследовать их функциональные возможности, формировать отечественные каталоги космических объектов.

Как сообщалось, проект меморандума был согласован еще в марте 2021 года на переговорах председателя Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая и представителей посольства США в Украине.