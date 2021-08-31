ЕС не наблюдает массовой миграции из Афганистана, но готовится к любым возможностям - член ЕК

Евросоюз намерен помогать афганцам в их собственной стране, соседних с Афганистаном государствах, а также содействовать переселению в ЕС тех, кто имеет на это право, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам Ильва Йохансон.

"Главное сегодня - избежать гуманитарного кризиса. Это лучший способ не допустить миграционного кризиса. И это приведет нас к тому, чтобы поддерживать афганцев в самом Афганистане. Нужно продолжать действовать на местах, помогая тем, кто имеет право на содействие", - сказала еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе во вторник после завершения внеочередной встречи глав МВД стран ЕС, посвященной ситуации в Афганистане.

По ее словам, есть целая серия инициатив, предусмотренных для реализации с этой целью в Афганистане. ЕС должен также помочь соседним с ним странам.

"До сих пор мы не констатировали массированного бегства афганского населения из страны. Пока очень небольшое движение", - отметила она, оговорившись, что всё это еще может измениться и надо оставаться готовыми к любым возможностям.

"В следующем месяце я организую форум высокого уровня о переселении (афганцев - ИФ), чтобы продолжить эти совместные размышления с государствами-членами и другими странами, которые готовы примкнуть к данным инициативам переселения", - объявила Йохансон.

Она при этом добавила, что переселение - не единственное решение для афганцев, есть и другие, "но некоторые лица имеют право воспользоваться таким переселением в Европейский союз и другие страны".

Отвечая на соответствующий вопрос, еврокомиссар заявила, что миграция из Афганистана - это не только проблема ЕС, у нее мировой масштаб, и Брюссель рассчитывает на сотрудничество международных организаций, включая ООН.

При этом она отказалась называть какие-либо цифры предполагаемого переселения афганцев. "Невозможно выдвигать цифры. Чрезвычайно сложно, по крайней мере сейчас, вывозить людей из Афганистана. (...) В любом случае, мы не определяем неких цифр, не ставим целей", - ответила член ЕК.

Йохансон также указала, что нельзя допустить того, чтобы Афганистан стал прибежищем террористов, и это тем более указывает на важность сотрудничества с ООН по новым антитеррористическим инициативам, если, конечно, новая власть в стране проявит к ним заинтересованность.