1 сентября: Какой сегодня праздник

1 сентября – идеальный день для того, чтобы начать новые дела. Это связано с тем, что до Петра I Новый год отмечали именно 1 сентября. И было принято все начинать с чистого листа.

День знаний — это первый звонок в школе и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. День знаний появился в советское время. Официально учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний". Как и 37 лет назад, сегодня торжество объединяет как детей, так и их родителей. Несмотря на карантинные ограничения, многие учебные заведения страны откроют свои двери для учеников и студентов.

В среду, со множеством жестких санитарных мер, чтобы сдержать распространение коронавируса в основных местах проведения кинофорума, открывается 78-й Международный Венецианский кинофестиваль, который продлится до 11 сентября. В этом году в Венеции гламур кинозвезд будет сочетаться с палатками Красного креста, предлагающего бесплатные экспресс-тесты на COVID-19, проверками сертификатов и других документов о вакцинации, дезинфицирующими средствами и масками для лица. Но организаторы решили не сокращать из-за пандемии количество участвующих фильмов, как в прошлом году, и кинофорум будет проводиться в полную силу, с самыми ожидаемыми и звездными картинами.

Православная церковь в первый день осени вспоминает трех мучеников Газских – Тимофея, Агапия и Феклу, которые пострадали за Христа в 304-306 годах. Святые мученически погибли, но от веры не отреклись.

Также 1 сентября связывают с личностью Андрея Стратилата, который пострадал за веру во Христа.

Приметы:

Первое сентября покажет, какая осень нас ожидает.

Жди богатый урожай овса, если дует южный ветер в первый день осени.

В небе увидел журавлиную стаю, улетающую на юг, – готовься к ранней зиме.

Быть погоде ясной, а температуре устойчивой два дня, если атмосферное давление поднялось, а ветер изменился с юго-западного на северо-западный.

В этот день луна в 1-й четверти – готовься к теплу, в последней – быть непогоде.

Именины в этот день празднуют Андрей, Николай, Тимофей и Феофан.

В этот день:

1482 — Войска Крымского хана Гирея захватили и разрушили Киев.

1712 — Миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, раскрывающее секрет изготовления китайского фарфора.

1819 — Впервые поставлена на сцене Полтавского театра пьеса Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

1864 — Астроном Ричард Каррингтон обнаруживает солнечные протуберанцы.

1870 — Франко-прусская война: Французская армия разгромлена в сражении под Седаном, император Наполеон III взят в плен.

1887 — Эмиль Берлинер получает патент за изобретение граммофонной пластинки.

1897 — В Бостоне открылось метро.

1906 — В Вильно вышла "Наша доля" — первая легальная газета на белорусском языке.

1939 — Началась Вторая мировая война.

1951 — В Лондоне открылся первый в мире супермаркет.

1964 — В Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр.

1970 — В Нью-Йорке открыт первый в мире компьютерный турнир по шахматам.

1996 — В Украине ввели национальную валюту — гривну.

2001 — В Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.