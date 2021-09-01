События

07:00 01.09.2021

1 сентября: Какой сегодня праздник

3 мин читать
1 сентября: Какой сегодня праздник

1 сентября – идеальный день для того, чтобы начать новые дела. Это связано с тем, что до Петра I Новый год отмечали именно 1 сентября. И было принято все начинать с чистого листа.

День знаний — это первый звонок в школе и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог. День знаний появился в советское время. Официально учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года "Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний". Как и 37 лет назад, сегодня торжество объединяет как детей, так и их родителей. Несмотря на карантинные ограничения, многие учебные заведения страны откроют свои двери для учеников и студентов.

В среду, со множеством жестких санитарных мер, чтобы сдержать распространение коронавируса в основных местах проведения кинофорума, открывается 78-й Международный Венецианский кинофестиваль, который продлится до 11 сентября. В этом году в Венеции гламур кинозвезд будет сочетаться с палатками Красного креста, предлагающего бесплатные экспресс-тесты на COVID-19, проверками сертификатов и других документов о вакцинации, дезинфицирующими средствами и масками для лица. Но организаторы решили не сокращать из-за пандемии количество участвующих фильмов, как в прошлом году, и кинофорум будет проводиться в полную силу, с самыми ожидаемыми и звездными картинами.

Православная церковь в первый день осени вспоминает трех мучеников Газских – Тимофея, Агапия и Феклу, которые пострадали за Христа в 304-306 годах. Святые мученически погибли, но от веры не отреклись.

Также 1 сентября связывают с личностью Андрея Стратилата, который пострадал за веру во Христа.

Приметы:

Первое сентября покажет, какая осень нас ожидает.

Жди богатый урожай овса, если дует южный ветер в первый день осени.

В небе увидел журавлиную стаю, улетающую на юг, – готовься к ранней зиме.

Быть погоде ясной, а температуре устойчивой два дня, если атмосферное давление поднялось, а ветер изменился с юго-западного на северо-западный.

В этот день луна в 1-й четверти – готовься к теплу, в последней – быть непогоде.

Именины в этот день празднуют Андрей, Николай, Тимофей и Феофан.

В этот день:

1482 — Войска Крымского хана Гирея захватили и разрушили Киев.

1712 — Миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, раскрывающее секрет изготовления китайского фарфора.

1819 — Впервые поставлена на сцене Полтавского театра пьеса Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

1864 — Астроном Ричард Каррингтон обнаруживает солнечные протуберанцы.

1870 — Франко-прусская война: Французская армия разгромлена в сражении под Седаном, император Наполеон III взят в плен.

1887 — Эмиль Берлинер получает патент за изобретение граммофонной пластинки.

1897 — В Бостоне открылось метро.

1906 — В Вильно вышла "Наша доля" — первая легальная газета на белорусском языке.

1939 — Началась Вторая мировая война.

1951 — В Лондоне открылся первый в мире супермаркет.

1964 — В Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр.

1970 — В Нью-Йорке открыт первый в мире компьютерный турнир по шахматам.

1996 — В Украине ввели национальную валюту — гривну.

2001 — В Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.

Теги: #день_знаний #именины #приметы #международный_венецианский_кинофестиваль #праздник_сегодня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:00 31.08.2021
31 августа: Какой сегодня праздник

31 августа: Какой сегодня праздник

07:00 30.08.2021
Какой сегодня праздник: 30 августа

Какой сегодня праздник: 30 августа

07:00 29.08.2021
29 августа: Какой сегодня праздник

29 августа: Какой сегодня праздник

07:00 28.08.2021
28 августа: Какой сегодня праздник

28 августа: Какой сегодня праздник

07:00 27.08.2021
27 августа: Какой сегодня праздник

27 августа: Какой сегодня праздник

07:00 26.08.2021
26 августа: Какой сегодня праздник

26 августа: Какой сегодня праздник

07:00 25.08.2021
25 августа: Какой сегодня праздник

25 августа: Какой сегодня праздник

07:00 24.08.2021
24 августа: Какой сегодня праздник

24 августа: Какой сегодня праздник

07:13 23.08.2021
23 августа: Какой сегодня праздник

23 августа: Какой сегодня праздник

07:13 22.08.2021
22 августа: Какой сегодня праздник

22 августа: Какой сегодня праздник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Зеленский обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты

Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина подписала меморандум о взаимопонимании между минэкономики и экспортно-импортным банком США

В Австрии 4 украинца попали в ДТП: 2 ребенка погибли, родители госпитализированы

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 8 раз нарушили режим тишины

Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право бессрочного проживания в стране

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября

Около 200 украинцев просят эвакуации из Афганистана - Кулеба

Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в среду

В Харькове адвокат пообещал клиенту за $ 3 тысячи договориться со следователем о непривлечении к уголовной ответственности

Министры обороны стран ЕС обсудят концепцию его автономной оборонной составляющей

Министр обороны США заверил Украину в американской поддержке ее противостояния России - Пентагон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА