США выделит Украине 60 млн долларов военной помощи

Соединенные Штаты обещают до 60 миллионов долларов военной помощи Украине в преддверии встречи между украинским президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом, сообщает Associated Press (AP).

"Пакет помощи Украине был необходим из-за значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы, а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения.

"Необходимо срочно устранить значительные пробелы в потенциале Украины, чтобы усилить сдерживание в свете нынешней российской угрозы", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, Зеленский собирается встретиться с Байденом в Белом доме в среду 1 сентября.