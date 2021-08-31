События

22:34 31.08.2021

США выделит Украине 60 млн долларов военной помощи

1 мин читать
США выделит Украине 60 млн долларов военной помощи

Соединенные Штаты обещают до 60 миллионов долларов военной помощи Украине в преддверии встречи между украинским президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Джо Байденом, сообщает Associated Press (AP).

"Пакет помощи Украине был необходим из-за значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы, а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения.

"Необходимо срочно устранить значительные пробелы в потенциале Украины, чтобы усилить сдерживание в свете нынешней российской угрозы", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, Зеленский собирается встретиться с Байденом в Белом доме в среду 1 сентября.

Теги: #сша #оборона #финпомощь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:41 31.08.2021
Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства – Зеленский

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства – Зеленский

20:14 31.08.2021
Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

19:50 31.08.2021
Талибы не смогут использовать оставленное США в аэропорту Кабула военное оборудование - Пентагон

Талибы не смогут использовать оставленное США в аэропорту Кабула военное оборудование - Пентагон

19:25 31.08.2021
Зеленский обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты

Зеленский обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты

19:09 31.08.2021
США пообещали помощь Украине в $60 млн перед встречей Байдена с Зеленским - СМИ

США пообещали помощь Украине в $60 млн перед встречей Байдена с Зеленским - СМИ

18:28 31.08.2021
Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

16:35 31.08.2021
СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС

СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС

15:33 31.08.2021
У Зеленского в США запланированы встречи и подписание документов в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA

У Зеленского в США запланированы встречи и подписание документов в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA

13:22 31.08.2021
Первый вице-премьер Украины и торгпред США обсудили в Вашингтоне усиление двустороннего сотрудничества в торговле

Первый вице-премьер Украины и торгпред США обсудили в Вашингтоне усиление двустороннего сотрудничества в торговле

12:04 31.08.2021
Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства – Зеленский

Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Зеленский обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты

Медведчуку вручили ходатайство о продлении домашнего ареста – Кузьмин

Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС продолжит эвакуацию из Афганистана европейцев и афганцев, увеличит помощь странам, принимающим беженцев - главы МВД стран Евросоюза

Миграция из Афганистана должна быть контролируемой и безопасной - главы МВД ЕС

Генсек ООН обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане

В Израиле установлен рекорд среди выявленных случаев COVID-19 за сутки с начала пандемии

Зеленский поздравил украинскую сборную на Паралимпийских играх в Токио с 13 завоеванными медалями

Несколько западных стран не смогли эвакуировать из Афганистана всех своих граждан

Глава МИД Армении и генсек ОДКБ заявили о необходимости деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе

ВОЗ включила "колумбийский" штамм COVID-19 в список представляющих интерес, ему присвоен идентификатор "мю"

В Харькове на стройплощадке погиб рабочий

Германия хотела бы продления договора о транзите газа РФ через Украину на 5-10 лет - посол

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА