Генсек ООН обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник выразил серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением гуманитарной ситуации и экономическим кризисом в Афганистане, его цитируют западные СМИ.

"Гуманитарная катастрофа в Афганистане принимает угрожающие размеры", - заявил он.

"Сегодня почти половина населения Афганистана - 18 млн человек - нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить", - добавил Гутерриш.

По его словам, на следующей неделе ООН обнародует информацию о самых срочных гуманитарных потребностях на следующие четыре месяца, и он также призвал государства помогать Афганистану.

"Я призываю все государства-члены помочь народу Афганистана в его тяжелейший час нужды. Я призываю их предоставить своевременное, всеобъемлющее финансирование", - отмечается в заявлении генсека ООН.

Президент США Джозеф Байден 31 августа официально объявил о завершении 20-летней войны Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили один за другим почти все провинции страны, а 15 августа вошли в столицу - Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, а также многие государственные чиновники и политические деятели покинули страну. В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Провинция является последней в стране, которую не контролирует "Талибан". После бегства Гани, вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства. Теперь Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления "Талибану".