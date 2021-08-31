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20:30 31.08.2021

Зеленский поздравил украинскую сборную на Паралимпийских играх в Токио с 13 завоеванными медалями

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Зеленский поздравил украинскую сборную на Паралимпийских играх в Токио с 13 завоеванными медалями

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную на Паралимпийских играх в Токио с 13 завоеванными медалями за седьмой день соревнований.

"В Токио-2020 наши паралимпийцы вновь показали, на что способны! Имеем 13 наград! Пловцы Андрей Трусов и Максим Крипак и легкоатлет Максим Коваль принесли Украине три "золота". Также наши спортсмены завоевали 6 серебряных и 4 бронзовых медали. Благодарю за несломленный дух и стремление к победе", - написал Зеленский в своем Твиттер.

Как сообщалось, золото в своих дисциплинах завоевали Андрей Трусов (плавание, 50 метров вольным стилем, класс S7), Максим Крипак (плавание, 100 метров баттерфляем, класс S10) и Максим Коваль (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20).

Серебро в копилку сборной принесли Оксана Ботурчук (легкая атлетика, 400 метров, класс T12), Егор Дементьев (велошоссе, гонка с раздельным стартом, класс C5), Максим Веракса (плавание, 100 метров вольным стилем, класс S12), Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20), Юлия Шуляр (легкая атлетика, 400 метров, класс Т20) и Наталия Кобзар (легкая атлетика, 400 метров, класс Т37).

Бронзовые медали завоевали Василий Крайник (плавание, 200 метров комплекс, класс SМ14), Евгений Богодайко (плавание, 50 метров вольным стилем, класс S7), Елизавета Мерешко (плавание, 100 метров вольным стилем, класс S6), а также команда миксэстафеты 4х100 метров вольным стилем, в которую вошли Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Гаращенко (классы S11-S13).

В общем зачете Украина остается на пятом месте с 67 наградами, среди которых 15 золотых, 33 серебряных и 19 бронзовых.

 

Теги: #олимпиада #паралимпийцы #награда
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