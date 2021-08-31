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20:14 31.08.2021

Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

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Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон обсудил с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм угрозы реализации проекта газопровода "Северный поток–2" для безопасности Украинского государства и энергетической безопасности в Европе, сообщается на сайте президента во вторник.

"Российский газ является самым грязным в мире через значительные выбросы метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - сказал Зеленский, отметив также важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.

В этом контексте он заявил о важности скорейшего начала трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Стороны обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации. "Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли", - сказал Зеленский.

Было отмечено, что привлечение США к реализации этого плана открывает возможности для развития нового качества партнерства между странами.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.

Теги: #президент #сша #энергетика
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