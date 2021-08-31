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19:25 31.08.2021

Зеленский обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты

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Зеленский обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Биллом Нельсоном совместные проекты в сфере космоса.

"Украина должна вновь стать космическим государством. Сегодня плодотворно обсудили с директором NASA Биллом Нельсоном, проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", - написал Зеленский в своем Твиттер.

Он также добавил, что ожидает руководителя NASA с визитом в Украине.

 

Теги: #проекты #сша #космос #украина
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