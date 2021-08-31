Германия хотела бы продления договора о транзите газа РФ через Украину на 5-10 лет - посол

Германия хотела бы продления договора о транзите российского газа через Украину на 5-10 лет, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Я думаю, что наша идея - продлить этот контракт, который есть между "Нафтогазом" и "Газпромом", который мы также помогли заключить в 2019 году. Если мы можем это продлить на 5 или даже на 10 лет, с гарантиями, если не транзита, то денег для Украины, как это сейчас (...)", - сказала Фельдгузен в эфире Радио НВ во вторник.

Посол указала, что Украина должна стать производителем и экспортером энергии, а не транзитной страной.

"Транзит - это всегда плохо, потому что это можно остановить. Производить, быть важным экспортером для Европы - это намного важнее, по моему мнению", - пояснила она.