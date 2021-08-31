США пообещали помощь Украине в $60 млн перед встречей Байдена с Зеленским - СМИ

Соединенные Штаты пообещали военную помощь Украине в размере $60 млн в связи с "ростом военной активности России вдоль границы", нарушениями прекращения огня и провокациями, сообщает во вторник Associated Press.

"Наращивание Россией сил вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей у украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения. Необходимо срочно устранить пробелы Украины в военной сфере, чтобы усилить ее возможности по сдерживанию в свете нынешней российской угрозы", - говорится в уведомлении о военной помощи, которое направила администрация Байдена в Конгресс США.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в США, он будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября. На 1 сентября у него запланирована встреча с президентом США Джозефом Байденом.

В марте этого года Пентагон анонсировал военную помощь Украине в размере $125 млн, а также - передачу Украине двух патрульных катеров.