ЕС определил рамки условий сотрудничества с "Талибаном" - источник

Вопрос о признании власти талибов ("Талибан") в Афганистане пока не стоит в повестке дня Европейского союза, но возможность их взаимодействия с ЕС зависит от них самих, заявил во вторник высокопоставленный чиновник ЕС.

"Мы ждем, пока (подаваемые талибами Брюсселю) сигналы не будут заслуживать доверия и не выразятся в делах", - сказал журналистам на условии анонимности чиновник, который принимал участие в переговорах с талибами по оперативным вопросам до полного вывода иностранных войск.

По его словам, представители "Талибана" после вхождения в афганскую столицу пытаются намекнуть европейцам, что могут смягчить позицию, например, по вопросу о свободе выезда для афганцев, решивших покинуть страну.

Среди условий возможного взаимодействия ЕС собеседник журналистов назвал, во-первых, обнадеживающие результаты переговоров "Талибана" с представителями бывших политических властей, такими как Абдулла Абдулла, о создании более представительного правительства. Во-вторых, поведение талибов по "базовым вопросам", таким как возможность образования для девочек и другие базовые социальные достижения 20 последних лет.

"Мы сейчас не проверяем, готовы ли мы изменить нашу позицию. Нет, не готовы. Это их дело - меняться и проявить другой политический подход. Если смогут, то мы будем готовы к большему взаимодействию с ними. Вопрос о признании талибов как власти пока не стоит в повестке дня", - сказал он.

ЕС, по его словам, даже без юридического признания может по-разному вести себя с разными правительствами в зависимости от степени их легитимности.

"Мы определили рамки условий, которые должны быть выполнены любым правительством в Афганистане, чтобы ЕС с ним мог сотрудничать. Какие это условия, какова последовательность их выполнения - будет в очень большой степени зависеть от развития событий, от действий "Талибана", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Он сообщил, что общая позиция ЕС будет темой обсуждения 2-3 сентября на неформальной встрече министров иностранных дел 27 стран-членов союза в Словении.