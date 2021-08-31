Российские наемники 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток по состоянию на 17.00, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК известила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook во вторник.

В ходе обстрелов противник использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, минометы калибра 120 мм, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые пушки МТ-12.

Кроме того, во вторник пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали 5 га территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 631 взрывоопасный предмет.