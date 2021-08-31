Расследование ДТП с участием нардепа Трухина передано в ГБР – полиция Киева

Уголовное производство по делу о ДТП, которое произошло 23 августа в Дарницком районе Киева, передано в подследственность Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Соответствующую подследственность определил за Государственным бюро расследований процессуальный руководитель, учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта - народного депутата Украины", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, автомобиль "Ауди", в котором находился народный депутат Александр Трухин ("Слуга народа"), не придерживаясь безопасной дистанции во время движения, въехал в автомобиль "Форд", который двигался впереди. "Форд", в свою очередь, столкнулся с автомобилем "Дэу". В результате тройной аварии пострадали шесть человек.

На момент прибытия правоохранителей участники аварии находились рядом с автомобилями, поэтому возник вопрос подтверждения личности водителя "Ауди" в момент аварии.

"Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем "Ауди" находился мужчина, как выяснилось - народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания", - отмечают в полиции.

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом, в данном случае народным депутатом, процессуальный руководитель обязуется изменить подследственность.

"Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства в соответствующий правоохранительный орган. Сейчас подследственность определена за Государственным бюро расследований. Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме будут переданы в ГБР", - объясняют правоохранители.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что рассчитывает на непредвзятость в расследовании дела о ДТП с участием Трухина и на максимально жёсткую реакцию со стороны правоохранительных органов в случае подтверждения сопутствующих с этим происшествием фактов.