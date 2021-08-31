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17:32 31.08.2021

Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек - МИД

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Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек - МИД

Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Мкинварцвери (Казбек), они были эвакуированы вертолетом в город Степанцминда, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована. Состояние двух других альпинистов удовлетворительное. Все граждане сейчас находятся в безопасном месте. Пострадавшие планируют завтра прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он заверил, что консулы обеспечат граждан Украины необходимой консульской поддержкой.

Ранее под лавину попала группа из пяти туристов из Польши и Украины, двое из которых не пострадали, а троих с переломами спасатели доставили в больницу. Среди пострадавших - двое граждан Польши и один украинец. Как рассказали журналистам представители спасательной службы, лавина сошла на высоте около 4,7 км.

Гора Мкинварцвери расположена в Казбегском муниципалитете края Мцхета-Мтианети Грузии на границе с РФ.

Теги: #грузия #альпинисты #николенко #мид
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