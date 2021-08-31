События

17:32 31.08.2021

В одной из киевских гимназий во время непогоды сорвало временную крышу, затопило помещения 5-11 классов – КГГА

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В одной из киевских гимназий во время непогоды сорвало временную крышу, затопило помещения 5-11 классов – КГГА

В киевской гимназии №179, что в Голосеевском районе, ученики 5-11 классов начнут учебный год дистанционно из-за повреждения здания в результате непогоды, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В 179-й гимназии Голосеевского района ученики начальных классов в полном составе начнут учебный год за партами, а вот ученикам 5-11 классов придется на время перейти на дистанционную форму обучения. Здесь во время непогоды на этаже, который достраивали, сорвало временную крышу, а помещение было затоплено", - рассказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Она отметила, что ремонт уже начат.

"Строители постараются как можно быстрее привести помещение в порядок, чтобы вернуть учеников в классы", - добавила Фиданян.

Всего в результате непогоды в Киеве пострадали семь образовательных учреждений. Городские службы уже полностью ликвидировали последствия в 6 учреждениях.

 

Теги: #киев #школа #погода
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