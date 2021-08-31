КС отклонил представление о конституционности назначения Шкарлета министром образования - Совгиря

Конституционный суд Украины (КС) отказал в открытии производства по делу по конституционному представлению 46 народных депутатов относительно конституционности постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки, сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

"Постановление является окончательным", - написала Совгиря в своем Телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, 46 нардепов от фракций "Голос" и "Европейская солидарность", а также несколько внефракционных мажоритарщиков направили в КС представление об отмене решения Верховной Рады о назначении Шкарлета министром образования и науки в связи с неперсональным голосованием парламентариями, оно было зарегистрировано 5 марта. Перед тем Офис генпрокурора Украины по заявлению партии "Голос" открыл уголовное дело о "кнопкодавстве" во время голосования за кандидатуру Шкарлета на пост министра.

Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины 17 декабря 2020 года.

Источник: https://t.me/VRU_CCU_news/272