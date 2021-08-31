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17:07 31.08.2021

СБУ ликвидировала сеть по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19

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СБУ ликвидировала сеть по изготовлению фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, организованную уроженцами Волынской, Львовской и Черновицкой областей.

"По данным следствия, стоимость одного поддельного международного свидетельства о вакцинации составила 1600 грн. Ежедневно дельцы изготавливали до 20 таких "документов". В основном дома. А в одной из областей даже арендовали для этого офис", - сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники изготавливали подделки с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины Это позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств. "Клиентов" находили через интернет, а готовые подделки рассылали по почте.

Во время проведенных по месту жительства участников схемы и в арендованном офисе были изъяты компьютеры, принтеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, файлы бланков международных свидетельств о вакцинации, дубликаты печатей медицинских учреждений, банковские карты, через которые проводились "расчеты", и другие доказательства.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных к схеме лиц.

Теги: #коронавирус #сбу #сертификаты
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