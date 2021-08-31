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16:34 31.08.2021

Украина присоединится к платформе Совета Европы для сотрудничества в области наркополитики, так называемой "Группе Помпиду"

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Украина присоединится к платформе Совета Европы для сотрудничества в области наркополитики, так называемой "Группе Помпиду"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в письме к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович Бурич уведомил о решении Украины с января 2022 года присоединиться к Группе Помпиду.

Как сообщает пресс-служба Совета Европы во вторник, в ходе встречи с исполнительным секретарем Группы Помпиду Денисом Хубером постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк отметил, что участие украинских экспертов в работе Группы будет способствовать созданию и реализации программ лечения зависимостей, ухода и реабилитации людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, а также обмену информацией о тенденциях, связанных с незаконным оборотом и употреблением наркотиков.

В Совете Европы напомнили, что в конце прошлого месяца президент Украины Владимир Зеленский подписал решение украинского парламента о присоединении Украины к Частичному соглашению о создании группы сотрудничества по борьбе со злоупотреблением наркотиками и незаконным оборотом наркотиков (Группа Помпиду).

"Это решение было принято после 10 лет плодотворного сотрудничества между Украиной и Группой Помпиду, включая приверженность многих политиков и специалистов, работающих в сфере наркотиков, и их поддержку правозащитного подхода к наркополитике", - отметили в Совете Европы.

"Решение Украины присоединиться к Группе Помпиду - это еще один шаг к решению проблем, связанных с наркотиками, на основе ценностей Совета Европы, в частности, путем интеграции прав человека на всех этапах разработки наркополитики. Повышенное внимание к правам человека является одним из ключевых элементов обновленного мандата Группы Помпиду, принятого в июне 2021 года по случаю ее 50-летия, который также был распространен на поведение, вызванное привыканием к разрешенными веществами (алкоголь или табак) и новыми формами зависимости (например, азартные игры в Интернете и азартные игры)", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в Совете Европы констатировали, что, присоединившись к Группе Помпиду, Украина получит выгоду от обновленной политической и правовой базы, которая будет поддерживать работу Группы в качестве ключевого международного ориентира для соблюдения прав человека в наркополитике. Среди прочего, Украина получит практическую международную поддержку в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе доступ к специализированным сетям правоохранительных органов и платформам профессионального сотрудничества для обмена оперативной и политической информацией, экспериментам с гибкими ответами на борьбу с зависимостями 21 века, такими, как азартные игры в Интернете, и новыми идеями исследований и практики в области научно обоснованной профилактики и лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Теги: #наркотики #кулеба #мид
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