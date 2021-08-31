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16:22 31.08.2021

Енин назначен первым заместителем главы МВД – распоряжение Кабмина

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Енин назначен первым заместителем главы МВД – распоряжение Кабмина

Евгений Енин, занимающий должность заместителя министра иностранных дел Украины, назначен первым заместителем министра внутренних дел Украины.

Согласно опубликованному на сайте Кабмина распоряжению №1014-р от 30 августа 2021 года, Енин назначен первым заместителем главы МВД с 7 сентября.

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - говорится в документе.

Как сообщалось, Кабинет министров назначил Енина заместителем министра иностранных дел 15 апреля 2020 года.

С 2005 по 2010 год он был секретарем посольства Украины в Молдове, далее несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году Енин был назначен на должность заместителя генерального прокурора Украины и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года.

Теги: #мвд #кадры #енин #мид
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