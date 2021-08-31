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15:42 31.08.2021

Правоохранители проводят обыски на столичном КП "Киевжилспецэксплуатация"

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Правоохранители проводят обыски на столичном КП "Киевжилспецэксплуатация"

Столичные правоохранители проводят обыски в помещении коммунального предприятия "Киевжилспецэксплуатация" в рамках расследования уголовного производства по фактам присвоения бюджетных средств, предусмотренных на капитальный ремонт в жилых домах столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, в течение ноября-декабря 2020 года должностные лица "Киевжилспецэксплуатации" по результатам тендерных закупок заключили ряд договоров с подрядными организациями на капитальный ремонт мест общего пользования (подъездов) в жилых домах.

"В дальнейшем, должностные лица КП "Киевжилспецэксплуатация" и подрядных организаций с целью завладения бюджетными средствами, достоверно зная, что работы в полном объеме не выполнены или выполнены вопреки объемам, предусмотренным тендерной документацией и заключенными договорами, подписали "фиктивные" акты выполненных работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе досудебного расследования проверяются факты полноты проведения работ и правильности расходования бюджетных средств подрядными организациями, которые победили в тендерной закупке, объявленной КП "Киевжилспецэксплуатация".

"Так, в жилых домах, где проводился капитальный ремонт мест общего пользования, на основании постановлений следственного судьи проведены осмотры с привлечением экспертов, по результатам которых выявлено завышение объемов и стоимости работ", - отмечают в прокуратуре.

Там уточняют, что 31 августа 2021 года с целью поиска и изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательственное значение для следствия, столичные правоохранители проводят обыски в КП "Киевжилспецэксплуатация".

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия с целью установления других участников преступления", - подчеркивают в прокуратуре.

Теги: #киев #правоохранители #киевжилспецэксплуатация #обыски
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