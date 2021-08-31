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15:33 31.08.2021

У Зеленского в США запланированы встречи и подписание документов в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA

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У Зеленского в США запланированы встречи и подписание документов в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне проведет встречи и подписание стратегических документов в Министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке, а также в NASA, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"В Вашингтоне утро. Сегодня у президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписание стратегических документов в Министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже в NASA", - написал он в Facebook.

Кроме того, по словам Никифорова, президент Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне в 14:00 по Вашингтону (21:00 по кв) проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства Украины Андреем Тараном.

Состоится также ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Представители Украины и США подпишут ряд документов.

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Зеленский и его супруга Елена31 августа прибыли с рабочим визитом в Вашингтон (США) по приглашению американского лидера Джозефа Байдена.

 

Теги: #сша #зеленский #никифоров
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