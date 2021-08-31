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15:30 31.08.2021

Ткаченко не прибыл на заседание Киевсовета, где должны рассмотреть вопрос охраны культурного наследия столицы

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Ткаченко не прибыл на заседание Киевсовета, где должны рассмотреть вопрос охраны культурного наследия столицы

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не пришел на заседание Киевсовета, где рассмотрят вопрос охраны культурного наследия столицы.

Как сообщается на сайте Киевского городского совета, мэр Киева Виталий Кличко, который ранее пригласил Ткаченко на заседание, отметил, что бездействие Минкульта приводит к разрушению памятников.

"На сегодняшнее заседание в связи с обращениями депутатов Киевсовета, мы пригласили министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в столице. Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, "не на тех напали". И это, мол, он Кличко к себе вызовет. Ну, как-то некультурно для министра культуры. Александра Ткаченко хотят послушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне. И подобный тон общения - это неуважение и к депутатам, и к жителям города. Как-то держите себя в руках, господин министр", - заявил мэр столицы.

Кличко отметил, что Министерство культуры "не реагирует адекватно" на разрушение памятников культуры, не смотря на протесты общества.

"Памятники, находясь в частной собственности или аренде, разрушаются или их разрушают владельцы. Громада протестует. Громада протестует, а Министерство культуры и полиция на это адекватно не реагируют", - отметил Кличко.

Лидер "УДАРа" подчеркнул, что только за последние 3 года и первое полугодие этого года столичная власть направила 35 представлений в Минкульт. В них сказано о том, чтобы внести 1542 памятника и только выявленные объекты культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В течение апреля 2021 года в Департамент поступили приказы от Министерства за 2018-2021 годы о внесении 73 объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников Украины. Как отметили в Киевсовете, так, 1469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.

Теги: #ткаченко #киевсовет #культурное_наследие
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