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14:44 31.08.2021

Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании - адвокаты

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Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, но власть не заинтересована в расследовании - адвокаты

Все лица, причастные к нападению на пятого президента, народного депутата (фракция "Европейская солидарность") Петра Порошенко во время Марша Патриотов 24 августа, были успешно идентифицированы.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" во вторник, соответствующее заявление сделал один из адвокатов пятого президента Илья Новиков под Печерским судом, где должна рассматриваться жалоба на бездействие прокуратуры.

По его словам, власть блокирует расследование и не заинтересована в раскрытии этого преступления.

"Сегодня не состоялось заседание по нашей жалобе на Офис генерального прокурора. Мы надеялись, что суд нас выслушает, что мы сможем наладить коммуникацию с Офисом прокурора, хоть они не хотят с нами разговаривать", - отметил Новиков.

Он также сообщил, что после обнародования кадров с вероятными участниками нападения на Петра Порошенко их удалось успешно идентифицировать.

"Там был не один нападающий. Там было их несколько, они уже идентифицированы. Мы ожидаем, что правоохранители или по собственной инициативе, хотя в это не очень верится, или будучи принуждены, из-за решения, которые должен принять суд, вызовут их на допрос", - подчеркнул адвокат.

По его словам, нападавшие действовали в составе организованной группы, и, поскольку они совершили нападение на государственного деятеля, то адвокаты Порошенко ожидают "конструктивного диалога с Офисом генерального прокурора и возбуждения уголовного производство по надлежащей статье".

В свою очередь, депутат Киевсовета Виктор Кононенко, который был одним из свидетелей нападения на пятого президента, сообщил, что до сих пор органы следствия с ним "даже не пообщались".

"Наши заявления не рассматриваются, рассмотрение блокируется. Я еще не допрошен, со мной не общалось следствие. Все это, и судебное заседание сегодня дает нам основания говорить, что преступление не только не расследуется, а сознательно покрывается властью. Власть не заинтересована, чтобы он расследовалось", - убежден Кононенко.

Он также поблагодарил неравнодушных людей, которые помогли идентифицировать лиц, причастных к нападению.

"Мы сейчас уже знаем точно, что это организованная, скоординированная группа людей, которые по нашей информации имеют серьезную криминальную историю участия в различных противоправных действиях, таких как рейдерские захваты в сфере сельского хозяйства. То есть это известные "титушки"… которые скоординировано, спланировано напали на пятого президента Петра Порошенко во время празднования государственного праздника, во время торжественного шествия", - отметил адвокат Игорь Головань.

Он добавил, что непосредственный исполнитель нападения был задержан, но "почти сразу отпущен, прикрытый представителями полиции".

"Затем, насколько мы знаем, его доставили на его родину, потом привезли обратно. То есть я лично убежден, что этих людей, как например и печально известного судью Чауса, сейчас просто прячут от общества и от следствия", - резюмировал адвокат.

 

Теги: #нападение #адвокаты #порошенко
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