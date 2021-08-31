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13:50 31.08.2021

Германия готова помогать функционированию аэропорта в Кабуле - Меркель

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Германия готова помогать функционированию аэропорта в Кабуле - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности ее страны оказывать техническую помощь в обеспечении работы аэропорта в Кабуле.

"В эти дни "Талибан" переносит свое присутствие из Дохи в Кабул. Это значит, что мы должны понять, как нам в эти дни поддерживать контакты. Возникает вопрос, когда снова начнет действовать аэропорт, об этом мы будем говорить с Катаром и Турцией. Наш глава МИД заявил, что он готов оказывать тут техническую помощь. Мы, как федеральное правительство, готовы оказать техническую помощь", - сказала Меркель журналистам в Берлине во вторник.

По ее словам, переговоры с "Талибаном" ведутся для того, чтобы вывезти беженцев и оказать гуманитарную помощь.

"Это отличается от дипломатического признания", - подчеркнула Меркель.

Теги: #афганистан #меркель #германия
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