События

12:35 31.08.2021

В северных и западных областях Украины 1 сентября ожидается прохладная и дождливая погода, на остальной территории будет тепло

1 мин читать
В северных и западных областях Украины 1 сентября ожидается прохладная и дождливая погода, на остальной территории будет тепло

В ближайшие сутки влажный и прохладный воздух атлантического происхождения будет определять погоду западных, северных, частично центральных областей; на остальной территории сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, в западных, в большинстве северных и центральных областей ожидаются кратковременные дожди, местами грозы (на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди). Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге и востоке 13-18°; днем в западных областях 15-20°, на остальной территории 21-26°, на крайнем востоке до 29°.

В Киеве ночью без осадков, днем 1 сентября кратковременный дождь, возможна гроза; температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 сентября самая высокая температура днем была 35,5° в 2015г., самая низкая ночью 6,5° в 1924г.

В четверг, 2 сентября, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, в северных и западных областях (кроме Закарпатья и Прикарпатья) местами небольшой дождь.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в южной и юго-восточной частях страны ночью 12-17°, днем 20-25°.

В Киеве 2 сентября местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12, порывы 15-18 м/с. Температура ночью 11-13°; днем 14-16°.

31 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #гидрометцентр #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:35 30.08.2021
1 сентября в нескольких областях Украины пройдут дожди

1 сентября в нескольких областях Украины пройдут дожди

13:51 29.08.2021
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

12:15 28.08.2021
Значительные дожди в воскресенье ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях

Значительные дожди в воскресенье ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях

15:44 27.08.2021
Прогноз погоды в Украине на последние выходные дни лета

Прогноз погоды в Украине на последние выходные дни лета

12:55 27.08.2021
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и туманы

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди, грозы и туманы

12:48 25.08.2021
В Украине ожидается нестабильная погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается нестабильная погода, местами дожди и грозы

09:50 25.08.2021
Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

Синоптики предупреждают украинцев о грозах, ливнях и высоком уровне пожарной опасности – ГСЧС

13:09 24.08.2021
В Украине похолодает

В Украине похолодает

12:37 23.08.2021
В Украине ожидается незначительное похолодание, местами дожди и грозы

В Украине ожидается незначительное похолодание, местами дожди и грозы

11:19 22.08.2021
В Украине ожидается сухая и прохладная погода, местами кратковременные дожди и грозы

В Украине ожидается сухая и прохладная погода, местами кратковременные дожди и грозы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2"

Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

В Украине за сутки зафиксировано 1 356 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 257 человек, 51 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия готова помогать функционированию аэропорта в Кабуле - Меркель

Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2"

В ЕС 70% взрослого населения полностью привиты от COVID-19, но останавливаться нельзя - глава Еврокомиссии

Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

В Израиле почтили память погибших украинских воинов - Посольство

Харьковская полиция начала расследование гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа жилого дома

Президенты Беларуси и РФ намерены одобрить "дорожные карты" по интеграции 9 сентября в Москве - посол Беларуси в РФ

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА