Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

В Пологовском районе Запорожской области зафиксирована вспышка заболевания свиней африканской чумой. В эпицентре инфекции - городе Молочанск - объявлен карантин.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области, заболевание свиней африканской чумой (АЧС) выявлено в г. Молочанск в одном из подсобных хозяйств, где находилось 10 свиней.

Госпотребслужба напомнила, что африканская чума – острая вирусная инфекция свиней, против которой вакцина и лечение отсутствует. На зараженных территориях уничтожается все поголовье свиней .

В Молочанске объявлен карантин, установлены карантинные посты, проводится дезинфекция местных подворий и транспорта. Санитарные службы ведут подворный обход, в т.ч. для разъяснительной работы с местным населением.

Специалисты Госпродпотребслужбы и ветеринарной медицины района предпринимают меры для ликвидации вирусного очага и недопущения распространения АЧС по территории Запорожской области.