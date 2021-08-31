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12:04 31.08.2021

Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

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Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства Украины Андреем Тараном, сообщает пресс-служба Пентагона.

Согласно анонсу мероприятия, Остин примет Зеленского и Тарана в Пентагоне в 14:00 по Вашингтону (21:00 по Киеву).

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с рабочим визитом в Вашингтон (США) по приглашению американского лидера Джозефа Байдена.

Также состоится ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Представители Украины и США подпишут ряд документов.

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Теги: #сша #зеленский #таран #пентагон
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