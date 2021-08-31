События

12:03 31.08.2021

В Израиле почтили память погибших украинских воинов - Посольство

1 мин читать

У здания Посольства Украины в Государстве Израиль состоялась акция солидарности в честь Дня памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Посол Украины Евгений Корнийчук рассказал о вторжении вооруженных сил страны-агрессора - России на территорию Украины и об ужасной трагедии под Иловайском, в которой погибли сотни украинских воинов, тысячи получили ранения, прорываясь из окружения российских оккупационных войск», - отмечает Посольство.

Глава Диппредставительства поблагодарил присутствующих, кто пришёл в Посольство выразить поддержку Украине и почтить память украинских защитников.

Отец Божидар от Украинской греко-католической церкви в г.Тель-Авив провёл поминальную панихиду по воинам, отдавшим свою жизнь в борьбе за высшие ценности нашей страны.

«Участники акции принесли подсолнухи - своеобразный символ Иловайского котла. Те трагические события русско-украинской войны разворачивались на востоке Украины, именно на полях подсолнухов, которые уже поспели. И именно под этими подсолнухами сотни защитников Украины в борьбе с врагом положили свою жизнь на алтарь свободы и независимости нашей страны», - подчеркивает Посольство.

 

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

В Украине за сутки зафиксировано 1 356 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 257 человек, 51 умерли

Чета Зеленских прибыла в Вашингтон в рамках рабочего визита и предстоящей встречи лидеров Украины и США

На Донбассе в понедельник погиб боец ВСУ, еще один ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

Харьковская полиция начала расследование гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа жилого дома

Президенты Беларуси и РФ намерены одобрить "дорожные карты" по интеграции 9 сентября в Москве - посол Беларуси в РФ

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября

Украинцы пострадали при сходе лавины на горе Казбек

Британия готова действовать против группировки ИГ в Афганистане - командующий ВВС

Американцы перед уходом из Афганистана вывели из строя вертолеты, бронемашины и системы защиты в аэропорту Кабула

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

Число заражений COVID-19 в мире превысило 217 млн - университет Хопкинса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА