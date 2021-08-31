В Израиле почтили память погибших украинских воинов - Посольство

У здания Посольства Украины в Государстве Израиль состоялась акция солидарности в честь Дня памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Посол Украины Евгений Корнийчук рассказал о вторжении вооруженных сил страны-агрессора - России на территорию Украины и об ужасной трагедии под Иловайском, в которой погибли сотни украинских воинов, тысячи получили ранения, прорываясь из окружения российских оккупационных войск», - отмечает Посольство.

Глава Диппредставительства поблагодарил присутствующих, кто пришёл в Посольство выразить поддержку Украине и почтить память украинских защитников.

Отец Божидар от Украинской греко-католической церкви в г.Тель-Авив провёл поминальную панихиду по воинам, отдавшим свою жизнь в борьбе за высшие ценности нашей страны.

«Участники акции принесли подсолнухи - своеобразный символ Иловайского котла. Те трагические события русско-украинской войны разворачивались на востоке Украины, именно на полях подсолнухов, которые уже поспели. И именно под этими подсолнухами сотни защитников Украины в борьбе с врагом положили свою жизнь на алтарь свободы и независимости нашей страны», - подчеркивает Посольство.