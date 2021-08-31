Харьковская полиция начала расследование гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа жилого дома

Полиция открыла уголовное производства по факту гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа дома по ул.Полтавский шлях в Харькове.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животного", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О происшествии в полицию сообщила 43-летняя прохожая, увидевшая, как кто-то выбросил щенков с балкона четвертого этажа в понедельник днем.

Правоохранители установили хозяев животных и опросили свидетелей. В настоящее время проводится досудебное расследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.