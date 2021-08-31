Президенты Беларуси и РФ намерены одобрить "дорожные карты" по интеграции 9 сентября в Москве - посол Беларуси в РФ

Пакет "дорожных карт" по интеграции планируется одобрить на встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 9 сентября, заявил посол республики в РФ Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

"9 сентября в Москве президенты встречаются, (а позднее - ИФ) Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции", - сказал Семашко.

В контексте обсуждения "дорожной карты" в газовой сфере, которая оставалась единственной несогласованной из пакета интеграционных документов, Семашко отметил: "Я хочу, чтобы взаимопонимание было. Кто мне там что-то "на уши лапшу вешает", я это не воспринимаю. Я думаю, 7 числа (сентября - ИФ) подождем это дело, я еду в Санкт-Петербург (на встречу с руководством "Газпрома" - ИФ)".

После встречи Семашко уточнил журналистам, что подписание пакета интеграционных "дорожных карт" ожидается 10 сентября в Минске, на заседании союзного Совмина. "Накануне, 9 сентября встречаются президенты, есть принципиальные вопросы, которые надо обсудить до заседания правительства", - сказал посол.

Он также добавил, что в настоящее время Минск продолжает переговоры с РФ о цене на газ в 2022 году. "Есть определенные договоренности, документ еще обсуждается", - сказал Семашко, комментируя ситуацию.