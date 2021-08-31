Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября

Консульский отдел посольства Украины в Турецкой Республике временно не будет работать, сообщает пресс-служба посольства.

"В связи с вынужденным закрытием с 31 августа по 12 сентября консульский отдел не будет осуществлять прием документов, а также выдачу готовых. Просим учесть, и приносим извинения за неудобства!", – говорится в сообщении в Facebook

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни или здоровью, украинцев просят обращаться по телефону горячей линии: +90 539 550 98 98.