События

10:49 31.08.2021

Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября

1 мин читать
Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября

Консульский отдел посольства Украины в Турецкой Республике временно не будет работать, сообщает пресс-служба посольства.

"В связи с вынужденным закрытием с 31 августа по 12 сентября консульский отдел не будет осуществлять прием документов, а также выдачу готовых. Просим учесть, и приносим извинения за неудобства!", – говорится в сообщении в Facebook

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой жизни или здоровью, украинцев просят обращаться по телефону горячей линии: +90 539 550 98 98.

 

Теги: #посольство #турция #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:44 31.08.2021
Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

06:13 29.08.2021
Посольство США в Афганистане рекомендовало согражданам срочно покинуть район аэропорта Кабула в связи с информацией об угрозах

Посольство США в Афганистане рекомендовало согражданам срочно покинуть район аэропорта Кабула в связи с информацией об угрозах

17:15 28.08.2021
На сегодняшний день планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев – МИД

На сегодняшний день планируется посадка трех бортов из Афганистана, которые эвакуируют 360 человек, в том числе 80 украинцев – МИД

10:15 28.08.2021
Посольство Германии в Украине предоставляет финпомощь для проведения ПрайдМесяца

Посольство Германии в Украине предоставляет финпомощь для проведения ПрайдМесяца

22:45 27.08.2021
Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

Украина находится в стадии очередного этапа эвакуации из Афганистана

22:41 27.08.2021
Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС

Кулеба отреагировал на заявление президента Эстонии по вступлению Украины в ЕС

21:59 27.08.2021
Индикаторов о возможном переносе встречи Зеленского и Байдена нет

Индикаторов о возможном переносе встречи Зеленского и Байдена нет

21:53 27.08.2021
Кулеба убежден, что позиция Германии в отношении Украины и военного конфликта на Донбассе останется неизменной

Кулеба убежден, что позиция Германии в отношении Украины и военного конфликта на Донбассе останется неизменной

11:50 27.08.2021
Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган

Талибы обратились к Турции с предложением взять на себя управление аэропортом Кабула - Эрдоган

07:16 26.08.2021
Австралия рекомендовала своим гражданам в Кабуле покинуть район аэропорта из-за угроз терактов

Австралия рекомендовала своим гражданам в Кабуле покинуть район аэропорта из-за угроз терактов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

В Украине за сутки зафиксировано 1 356 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 257 человек, 51 умерли

Чета Зеленских прибыла в Вашингтон в рамках рабочего визита и предстоящей встречи лидеров Украины и США

ПОСЛЕДНЕЕ

Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

В Израиле почтили память погибших украинских воинов - Посольство

Харьковская полиция начала расследование гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа жилого дома

Президенты Беларуси и РФ намерены одобрить "дорожные карты" по интеграции 9 сентября в Москве - посол Беларуси в РФ

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Украинцы пострадали при сходе лавины на горе Казбек

Британия готова действовать против группировки ИГ в Афганистане - командующий ВВС

Американцы перед уходом из Афганистана вывели из строя вертолеты, бронемашины и системы защиты в аэропорту Кабула

Число заражений COVID-19 в мире превысило 217 млн - университет Хопкинса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА