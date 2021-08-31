События

10:23 31.08.2021

Британия готова действовать против группировки ИГ в Афганистане - командующий ВВС

1 мин читать
Британия готова действовать против группировки ИГ в Афганистане - командующий ВВС

Великобритания готова сыграть роль в составе международной коалиции против группировки ИГ и бороться с террористами, в том числе, в Афганистане, заявил начальник штаба ВВС Британии главный маршал авиации Майкл Вингстон.

"Афганистан, возможно, одна из самых труднодоступных частей мира, и мы готовы действовать там", - приводит слова Вингстона издание The Guardian.

Он отметил, что Лондон в рамках борьбы с ИГ может как наносить удары, так и перемещать войска и экипировку в другую страну - "на должном уровне и быстро".

"Если у нас будет возможность внести свой вклад - я не сомневаюсь, что мы будем готовы к тому - это будет везде, где жестокий экстремизм поднимет свою голову, и где будет прямая и опосредованная угроза Соединенному Королевству и нашим союзникам", - добавил он.

В минувший четверг в результате двух взрывов, прогремевших у аэропорта Кабула, погибли примерно 200 человек, включая военных США, членов движения "Талибан" и мирных жителей. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка ИГ.

Также в результате взрывов, напоминает The Guardian, погибли трое британцев.

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

Теги: #великобритания #афганистан #игил
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:59 31.08.2021
Американцы перед уходом из Афганистана вывели из строя вертолеты, бронемашины и системы защиты в аэропорту Кабула

Американцы перед уходом из Афганистана вывели из строя вертолеты, бронемашины и системы защиты в аэропорту Кабула

09:44 31.08.2021
Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

06:06 31.08.2021
СБ ООН поддержал резолюцию с призывом дать возможность желающим афганцам покинуть страну

СБ ООН поддержал резолюцию с призывом дать возможность желающим афганцам покинуть страну

01:31 31.08.2021
Байден обратится 31 августа к нации касательно вывода американских войск из Афганистана

Байден обратится 31 августа к нации касательно вывода американских войск из Афганистана

00:47 31.08.2021
США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели - военачальник

США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели - военачальник

00:13 31.08.2021
США завершили вывод сил из Афганистана

США завершили вывод сил из Афганистана

22:22 30.08.2021
В Белом доме будут рады, если РФ и Китай подпишут заявление десятка стран по безопасности выезда людей из Афганистана

В Белом доме будут рады, если РФ и Китай подпишут заявление десятка стран по безопасности выезда людей из Афганистана

22:20 30.08.2021
США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту"

США следует либо отобрать у талибов американское оружие, либо "разбомбить его к черту"

20:34 30.08.2021
Бывших афганских спецназовцев могут взять на службу в британскую армию - ТВ

Бывших афганских спецназовцев могут взять на службу в британскую армию - ТВ

19:41 30.08.2021
Скрывающийся от талибов вице-президент Афганистана заявляет, что не допустит превращения страны в "Талибанистан"

Скрывающийся от талибов вице-президент Афганистана заявляет, что не допустит превращения страны в "Талибанистан"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа – МИД

В Украине за сутки зафиксировано 1 356 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 257 человек, 51 умерли

Чета Зеленских прибыла в Вашингтон в рамках рабочего визита и предстоящей встречи лидеров Украины и США

ПОСЛЕДНЕЕ

Карантин введен в Молочанске Запорожской области в связи с вспышкой АЧС

Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона

В Израиле почтили память погибших украинских воинов - Посольство

Харьковская полиция начала расследование гибели щенков, выброшенных с четвертого этажа жилого дома

Президенты Беларуси и РФ намерены одобрить "дорожные карты" по интеграции 9 сентября в Москве - посол Беларуси в РФ

С 1 сентября Украина запрещает въезд автомобилям из Приднестровья, не имеющим номерных знаков согласованного или нейтрального образца

Консульский отдел посольства Украины в Турции не будет работать до 12 сентября

Украинцы пострадали при сходе лавины на горе Казбек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 217 млн - университет Хопкинса

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек, а с начала кампании привили более 9 млн человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА