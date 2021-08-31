Число заражений COVID-19 в мире превысило 217 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 217 млн 119 тыс. 281, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 510 тыс. 202 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 млн 57 тыс. 368 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 638 тыс. 711.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 768 тыс. 880, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 438 тыс. 560.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 752 тыс. 281 заболевших, умерли 579 тыс. 574 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 580,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 970 человека, в Индии - 314, Бразилии - 2 тыс. 705.