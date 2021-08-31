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09:04 31.08.2021

В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек, а с начала кампании привили более 9 млн человек

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В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали более 150 тыс. человек, а с начала кампании привили более 9 млн человек

За минувшие сутки иммунизировано 150 482 человека, а с начала кампании привили более 9 млн, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале.

"150 482 человека вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 30 августа 2021. Одну дозу получили 50 690 человек полностью иммунизированы – 99 792 человека", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 982 мобильные бригады, 2899 пунктов прививки, 330 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 5 359 417 человек, из них получили одну дозу – 5 359 415 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 722 707 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 9 082 122 прививки", - подытожили в пресс-службе ведомства.

Теги: #вакцинация #украина #коронавирус
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