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08:42 31.08.2021

Незаконно осужденному в РФ гражданину Украины Лимешко сделали прививку непризнанной ВОЗ вакциной

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Незаконно осужденному в РФ гражданину Украины Лимешко сделали прививку непризнанной ВОЗ вакциной

Уполномоченная Верховной Рады Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькову срочно обеспечить предоставление медицинской помощи незаконно осужденному в РФ гражданину Украины Геннадию Лимешко в связи с резким ухудшением состояния его здоровья из-за принудительной вакцинации.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить предоставление Геннадию Лимешко необходимой медпомощи. После вакцинации состояние здоровья Геннадия Лимешка стремительно ухудшилось: началась тахикардия и сильная головная боль", - написала Денисова в телеграм-канале утром во вторник.

Она отметила, что работники исправительной колонии "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю", где содержится Лимешко, сделали ему прививку от COVID-19 против его воли вакциной, не признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По ее словам, они угрожали ему помещением в штрафной изолятор и запретом общаться с родственниками, заставив подписать согласие на прививку.

По словам украинского омбудсмена, администрация учреждения отказала Лимешко в оказании медицинской помощи, что является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, приравнивается к пыткам и бесчеловечному обращению и ст. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Прошу Генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского срочно осуществить выезд к "ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю" и посетить Геннадия Лимешка", - подчеркнула уполномоченная парламента.

Теги: #рф #заключенный #украина #вакцинация
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