В Украине за сутки зафиксировано 1 356 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровели 1 257 человек, 51 умерли

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 1 356 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 257 человек, 51 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 30 августа 2021 в Украине зафиксировано 1 356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 75, медработников - 31). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 470 человек; летальных случаев - 51; выздоровели - 1 257 человек", – сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 30 августа зафиксировано 749 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 августа сообщалось о 1 906 новых подтвержденных случаях COVID-19, 28 августа сообщалось о 2 082 новых случая заболевания коронавирусом, 27 августа за сутки зафиксировано более 2 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 26 августа сообщалось о 1 581 новом случае заболевания, 25 августа сообщалось о 727 новых случаев заболевания COVID-19, 24 августа, за сутки зафиксировано 692 новых случая заболевания СOVID-19, 23 августа сообщалось о 610 новых случаях инфицирования.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 286 296 человек, выздоровело 2 207 940 человек, летальных случаев - 53 789.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.