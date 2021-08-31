С начала суток российские наемники трижды обстреляли украинские позиции

С начала текущих суток российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции, украинские бойцы не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра 31 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник.

В направлении Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.

Вблизи Нью-Йорка наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

В частности, у Новозвановки враг трижды обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Шумов наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА сбросили гранату ВОГ-17. Неподалеку Водяного враг открывал огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а у Широкино обстреливал украинские позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В штабе подчеркнули, что за минувшие сутки вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой - получил ранения. Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.