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06:52 31.08.2021

На Харьковщине чиновники присваивали пенсии жителей ОРДЛО

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На Харьковщине чиновники присваивали пенсии жителей ОРДЛО

СБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры пресекла масштабное хищение бюджетных средств, предназначенных для выплат пенсий жителям ОРДЛО.

Как сообщается на официальной странице УСБУ в Харьковской области в Facebook, по данным правоохранителей, к схеме были причастны должностные лица пенсионного фонда и банка, которые, пользуясь служебным положением, вносили недостоверные сведения в базу данных.

"В частности, они меняли информацию о выплатах пенсий лицам, находящимся на временно оккупированных территориях. Далее сообщники оформляли банковские карточки и получали на них средства. Все это происходило без ведома самих пенсионеров, часть которых, возможно, уже умерла", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, эта схема действовала в течение нескольких лет. По предварительным данным, таким образом удалось присвоить около 5 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли незаконно оформленные банковские карты и черновую документацию, которая доказывает незаконные операции с социальными выплатами.

Двум участникам схемы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #чиновники #украина #харьков #хищение
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