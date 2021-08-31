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03:47 31.08.2021

В Минздраве не планируют принуждать работников образования к вакцинации

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В Минздраве не планируют принуждать работников образования к вакцинации

В Министерстве здравоохранения Украины не планируют принуждать работников образования к вакцинации, но напоминают, что она полностью добровольная и бесплатная, сообщил спикер Минздрава Роман Борщ.

"Я скажу, что вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть у нас постановление Кабинета министров, четко регламентирует, в каких случаях может работать заведение или не может... Сейчас в Министерстве не рассматривается любой принудительный элемент или прививки любых групп населения", - сказал Борщ в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник вечером.

Он отметил, что по состоянию на 29 августа в целом среди сотрудников образования проведено 890 тыс. прививок.

Вместе с тем, спикер МЗ отметил, что педагоги являются одной из основных групп риска, "ведь это те люди, которые ежедневно в своей работе контактируют с большим количеством людей, и имеют повышенный риск заболеть COVID-19".

По его словам, при переходе в желтую или оранжевую зону карантина учебные заведения смогут продолжать очное обучение только если там будет 80% и больше вакцинированных работников.

"Это является одним из первых мероприятий, которые должны стимулировать учителей и работников образования прививаться и таким образом уберечь себя, своих родных, коллег и обеспечить, таким образом, очное обучение... Также мы продолжаем совместно с Министерством образования и науки и просветительскую работу, обеспечиваем всей необходимой информацией о процессе вакцинации, о вакцинах", - отметил он.

Теги: #вакцинация #украина #минздрав #педагоги
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