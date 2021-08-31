В Эстонии состоится второй тур выборов президента

В Эстонии на внеочередной сессии парламента во вторник состоится второй тур выборов президента.

Решение об этом приняла Республиканская избирательная комиссия после прошедшего в понедельник первого тура тайного голосования, на котором единственный кандидат в президенты директор Национального музея Эстонии Алар Карис не смог набрать необходимого для избрания числа голосов парламентариев.

Для избрания необходимо было набрать не менее двух третей голосов депутатов или не менее 68 из 101. За Кариса проголосовали 63 депутата, 16 депутатов сдали незаполненные избирательные бюллетени.

Как сообщила пресс-служба парламента, во вторник в 12.00 состоится второй тур голосования, на который можно будет выдвинуть кандидатов в тот же день утром с 8 до 10 часов.

Если и во втором туре президент избран не будет, в тот же день в 16.00 начнется третий раунд голосования.

Если и он окажется безрезультативным, выборы продолжатся в коллегии выборщиков численностью в 208 человек и состоящей из депутатов парламента и представителей местных самоуправлений. Но если и в коллегии выборщиков не удастся избрать президента, право выбора главы государства вновь переходит к парламенту, и процедура повторяется заново в вышеописанной последовательности.

Ранее о готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй пятилетний должностной срок заявила нынешний президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), а также экс-спикер парламента Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas), известный своими антироссийскими выступлениями, не поддерживающий ратификацию эстонско-российского пограничного договора и требующий передать Эстонии часть российских земель в Псковской и Ленинградской областях.

Однако, по мнению СМИ и аналитиков, у них мало шансов быть избранными в парламенте, и они надеются на победу в коллегии выборщиков.