Байден обратится 31 августа к нации касательно вывода американских войск из Афганистана

Президент США Джозеф Байден во вторник, 31 августа, намерен обратиться к американскому народу касательно своего решения о выводе американских войск из Афганистана, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Завтра во второй половине дня я обращусь к американскому народу по поводу моего решения не продлевать наше присутствие в Афганистане после 31 августа", - цитирует слова Байдена пресс-служба Белого дома.

Американский президент также отметил, что это "единодушная рекомендация Объединенного комитета начальников штабов и всех наших командиров на местах прекратить нашу миссию по доставке по воздуху, как и планировалось".

Он отметил, что это лучший способ защитить жизни американских войск и обеспечить перспективы ухода гражданского населения для тех, кто хочет покинуть Афганистан в предстоящие недели и месяцы.

Байден попросил государственного секретаря Энтони Блинкена возглавить постоянную координацию с международными партнерами США для обеспечения безопасного прохода для всех американцев, афганских партнеров и иностранных граждан, которые хотят покинуть Афганистан.

"Это будет включать в себя работу по развитию Резолюции Совета Безопасности ООН, принятой сегодня днем, которая ясно дала понять, что международное сообщество ожидает от Талибана в продвижении вперед, особенно в отношении свободы передвижения. Талибан взял на себя обязательства по обеспечению безопасного прохода, и мир будет выполнять их обязательства. Он будет включать в себя постоянную дипломатию в Афганистане и координацию с партнерами в регионе для возобновления работы аэропорта, что позволит продолжить вылет для тех, кто хочет уехать, и для доставки гуманитарной помощи народу Афганистана", - сказано в сообщении.

Байден поблагодарил командиров и всех служащих под их началом за службу в Афганистане. Он отметил, что в течение 17 дней американские войска совершили крупнейшую эвакуацию граждан США – 120 тыс. человек, а также граждан союзников США, в частности афганских.

"Теперь наше 20-летнее военное присутствие в Афганистане закончилось", - подытожил президент.

Также американский лидер почтил память погибших 13 американских военных, благодаря которым на прошлой неделе удалось спасти десятки тысяч человек.