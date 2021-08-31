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01:09 31.08.2021

Чета Зеленских прибыла в Вашингтон в рамках рабочего визита и предстоящей встречи лидеров Украины и США

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Чета Зеленских прибыла в Вашингтон в рамках рабочего визита и предстоящей встречи лидеров Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с рабочим визитом в Вашингтон (США) по приглашению американского лидера Джозефа Байдена.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в повестке дня визита - встреча лидеров Украины и США в формате один-на-один и в расширенном составе делегаций.

Также состоится ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками.

Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов.

Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

В свою очередь, Елена Зеленская заявила о намерении запуска украиноязычного аудиогида в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встрече с женщинами Power women. Также она сообщила об открытии "Украинского дома", посещении музея Холокоста, рабочих встречах в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан-Франциско, визите в художественную галерею De Young.

"Каждое событие этих активных дней - возможности, перспективы и взаимообмен для США и Украины. Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится", - подчеркнула Зеленская.

Теги: #сша #зеленский #украина #визит
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