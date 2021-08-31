События

00:47 31.08.2021

США не успели эвакуировать из Афганистана всех, кого хотели - военачальник

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Военные США не успели эвакуировать из Афганистана всех гражданских лиц, которых планировали, заявил глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи.

"Мы не успели вывезти всех, кого хотели вывезти", - сказал он журналистам на брифинге.

При этом генерал отметил, что даже если бы США оставили военных в Кабуле ещё на 10 дней, то все равно не выполнили бы первоначальный план.

"Это сложная ситуация", - подытожил он.

При этом Маккензи заверил, что и теперь, после завершения вывода сил США из Афганистана, у находящихся там людей будут возможности уехать за рубеж.

Тем временем мятежники из движения "Талибан" устраивают салюты из автоматического оружия в Кабуле, отмечая таким образом вывод войск США из Афганистана, сообщает CNN.

В городе слышны звуки автоматных очередей, в небе видны следы от трассирующих пуль.

Теги: #эвакуация #сша #афганистан #проблема
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