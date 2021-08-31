В ОБСЕ за минувшие выходные зафиксировали резкий прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала за минувшие выходные около 400 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, сообщается на сайте организации.

"С вечера 27 по вечер 29 августа в Донецкой области СММ зарегистрировала 354 нарушения режима прекращения огня... В Луганской области Миссия зарегистрировала 44 нарушения режима прекращения огня", - указано в отчете миссии.

Большинство из них зафиксировали в районе Донецкой фильтровальной станции.

За предыдущий отчётный период выявлено около 60 нарушений.

Также сообщается, что сотрудники СММ обнаружили тяжёлое вооружение в нарушение линий отвода, как на подконтрольных Киеву, так и на временно оккупированных районах.

С начала действия договорённости в ТКГ о мерах по усилению режима прекращения огня от 27 июля 2020 года СММ ОБСЕ зафиксировала 52 775 нарушений, в том числе, более 15 тыс. взрывов.