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00:13 31.08.2021

США завершили вывод сил из Афганистана

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США завершили вывод сил из Афганистана

Армия США завершила вывод своего контингента из Афганистана, сообщает CNN со ссылкой на главу Центрального командования ВС США Фрэнка Маккензи.

Маккензи сообщил, что последние американские военные самолёты вылетели из Кабула. На их борту находится последняя вывезенная оттуда группа военных и дипломатов.

"Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев", - сказал Маккензи.

Аэропорт Кабула - последний объект, который в Афганистане был под контролем армии США. Теперь он переходит под контроль движения "Талибан"

Таким образом, завершилось 20-летнее военное присутствие США в Афганистане.

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что нацелен на то, что операция по эвакуации из Кабула завершится 31 августа. При этом он отмечал, что возможность завершения миссии США в Афганистане к этой дате будет зависеть от продолжения координации усилий с движением "Талибан".

США объявили об уходе из Афганистана, когда в этой стране уже наступило 31 августа.

За время проводившейся с середины августа спецоперации военных в аэропорту Кабула удалось эвакуировать более 120 тыс. гражданских лиц. Большинство из них - афганцы. Талибы, со своей стороны, обещали, что и после 31 августа люди, желающие уехать за границу, будут иметь возможность это делать. В то же время, в последние недели главари талибов призывали США не подталкивать афганцев к тому, чтобы покинуть родину. В движении "Талибан" поясняли, что Афганистану требуются высококвалифицированные специалисты, в частности, инженеры, медики, и потому недопустимо, чтобы такие люди массово покидали страну.

Операция в аэропорту Кабула в конце августа стала мишенью террористов из группировки ИГ. В результате их теракта погибли около 200 человек близ аэропорта, в том числе - 13 военных США. Американская армия в ответ на это начала наносить точечные авиаудары по главарям ИГ, предположительно, имеющим отношение к нападению.

В самих США администрация Байдена столкнулась с жесткой критикой, причем - даже со стороны тех СМИ, которые обычно ее поддерживают. По мнению многих экспертов и журналистов, Вашингтон не ожидал, что талибы смогут очень быстро захватить власть в Афганистане и неграмотно проводил процесс вывода войск с афганской территории. Критики действий Байдена считают, что в результате серии неверных решений военным США пришлось экстренно организовывать операцию в аэропорту Кабула, безопасность которого обеспечить очень сложно. Некоторые специалисты указывают на то, что было бы правильнее использовать для эвакуации людей находящуюся близ афганской столицы авиабазу Баграм, из которой США ушли ранее этим летом.

США подписали соглашение с движением "Талибан", которое в настоящее время взяло под контроль Афганистан, при предыдущем президенте США Дональде Трампе - в Дохе 29 февраля 2020 года. Тогда США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы давали в ответ ряд гарантий.

В свою очередь Байден, придя к власти, изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

Между тем, талибы же предупредили, что не потерпят иностранного военного присутствия в Афганистане после 31 августа. Кроме того, в движении "Талибан" заявили, что не намерены разрешать продолжение в аэропорте Кабула американской операции по срочной эвакуации гражданских лиц после 31 августа.

Отряды организации "Талибан" 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Талибы, вошедшие в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Контроль над аэропортом Кабула, из которого проходила эвакуация гражданских лиц, тогда установили американские военные.

В госдепе США со своей стороны сообщали, что после вывода военного контингента США из Афганистана контроль над управлением аэропортом Кабула будет передан "афганскому народу".

Ранее сообщалось, что многие западные страны, в том числе Нидерланды, Бельгия, Дания, Польша и Венгрия, прекратили эвакуацию людей из Афганистана ввиду возросшей угрозы безопасности.

За время боевых действий в Афганистане США потеряли убитыми 2 461 военнослужащего, более 20 тыс. были ранены. Расходы США, связанные с афганским конфликтом, оцениваются в примерно $2 трлн.

Теги: #сша #афганистан #войска
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