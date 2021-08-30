На Донбассе в понедельник погиб боец ВСУ, еще один ранен

На Донбассе в понедельник погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один боец ранен, сообщил пресс-центр оперативно-тактической группировки "Пивнич".

"Сегодня, 30 августа, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Раненого срочно госпитализировали в состоянии средней степени сложности.

Отмечается, что украинские военные открыли ответный огонь, чем прекратили преступные действия противника.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подчеркнули в штабе.